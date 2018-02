Robotica staat op rooster van De Eendracht Mijdrecht

Mijdrecht – Groep 7 traint groep 5 met Robot Eddy Eendracht…Elke week gaan leerlingen van groep 7 aan de slag met leerlingen uit groep 5 om hen de beginselen van ‘robotica’ bij te brengen. Eddy is een zeer geduldige leraar en de trainers van groep 7 gelukkig ook! Enthousiast brengen zij de kinderen van groep 5 al snel de ‘kneepjes’ van het programmeren bij. Elke week presenteren ze hun eigen gemaakte werk in Eddy aan hun eigen groep. Op dit moment worden er twee lesprogramma’s door hen gemaakt: alles over het reilen en zeilen in groep 5 en de naderende Olympische Winterspelen. Elke week gaat een nieuw groepje leerlingen verder bouwen aan wat er de weken ervoor door klasgenoten al is geprogrammeerd. Ze overleggen met elkaar en zijn intussen voor de week erna naar informatie aan het zoeken. Eddy is een bron van inspiratie en leerervaringen opdoen. Dat is voor elk kind het toppunt van genieten!