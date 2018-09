Ride for the Roses haalt 520.000 euro op!

Haarlemmermeer – De 21e editie van de Ride for the Roses is op zondag 9 september verreden vanuit Expo Haarlemmermeer in gastgemeente Haarlemmermeer. De weergoden waren de fietsers zeer goed gezind. Zo’n 5.000 deelnemers fietsten tegen kanker om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Met als voorlopig eindopbrengst 520.000 euro. Dit jaar wordt het geld besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar hersenkanker.

De toestroom van Riders en fans was overweldigend. Buiten een heerlijk zonnetje en binnen volgepakt met duizenden enthousiaste deelnemers. Zoals gewoonlijk bij de Ride for the Roses kon je een speld horen vallen tijdens het Ride ‘lijflied’ The Rose van Bette Midler. Na dit, voor velen emotionele moment, verrichtte wethouder Adam Elzakalai van Haarlemmermeer het startschot. Het peloton met onder andere ambassadeur Frits Barend, vertrok daarna de regio Haarlemmermeer en het Groene Hart in.

Routes door de prachtige omgeving

Het peloton voerde over wegen en langs plekken waar men normaal gesproken niet mag fietsen. Zo werden verschillende provinciale wegen, als de Drie Merenweg (N205) en de N207, aangedaan. Ook kwamen de deelnemers door de voormalige woonplaats van Tour de France winnaar Joop Zoetemelk. Via de prachtige natuurgebieden rond Leiden, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop voerde de weg terug via het voormalige Floriade terrein, langs de typerende Big Spotters Hill, naar Expo Haarlemmermeer.

Langs de watertoren

De toerroutes voerden de deelnemers langs de mooiste plekjes van Haarlemmermeer en Aalsmeer. Bezienswaardigheden waren onder andere het Kunstfort bij Vijfhuizen met het historisch monument, voormalig gemaal De Cruquius, het gemaal Leeghwater, een beschermd rijksmonument, de Watertoren en de Westeinderplassen. Het laatste deel van de route ging langs het Haarlemmermeerse bos, één van de mooiste recreatiegebieden gemeente.

Wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Met de voorlopige eindopbrengst van 520.000 euro maakt de Ride for Roses onderzoek naar kanker mogelijk. Tijdens deze editie is gekozen voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenkanker. Elk jaar wordt in Nederland bij circa 1.200 mensen een kwaadaardige hersentumor vastgesteld. Hersentumoren zijn daarmee de 15e meest voorkomende kankersoort. Eén van de onderzoeken dat door de Ride dit jaar gesteund wordt, is het onderzoek van prof. Dr. Elly Hol (UMC Utrecht).

Lokaal doel

Van de opbrengst van de Ride gaat elk jaar een deel naar een lokaal doel als dank voor de gastvrijheid in de betreffende gastgemeente. Dit jaar is het Adamas Inloophuis uit Nieuw-Vennep verkozen. “Naast onderzoek is de informele zorg ontzettend belangrijk voor het herstel van patiënten met hersenkanker. Een luisterend oor, gesprekken met lotgenoten, of ontspannend schrijven, schilderen of yoga beoefenen. In een warm huis waar men begrijpt wat kanker met je doet. Zowel voor patiënt, als naaste en nabestaande”, aldus Annelies Osinga, coordinator Adamas die de cheque van 7.500 euro in ontvangst nam.

In 2019 terug naar Goes

De 22e editie vindt plaats op 15 september 2019 in Goes, Zeeland. Twee keer eerder streek het landelijke evenement hier neer (2008 en 2014). Vanaf januari 2019 is inschrijven mogelijk via www.ridefortheroses.nl.