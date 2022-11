Ria en André zestig jaar getrouwd

Uithoorn – Ria en André de Graaf uit Uithoorn vierden onlangs hun 60-jarig huwelijk. Dat wilde burgemeester Pieter Heiliegers niet zomaar voorbij laten gaan en bezocht het diamanten paar om hen te feliciteren. Ze waren best gespannen voor de komst van de burgemeester, glimlacht de bruid, Ria de Graaf-Bom. “Maar het was grandioos. Onze dochter, zoon en schoondochter waren er ook bij. We hebben een heerlijke ochtend gehad!” Het echtpaar kreeg een prachtige bos bloemen. Ria: “Niet alleen van de burgemeester, hoor. Van heel veel mensen; het lijkt hier net een bloemenwinkel!” Het paar leerde elkaar kennen op een Amsterdamse dansvereniging. Of de vonk direct oversloeg? “Niet gelijk,” geeft Ria toe, “maar ik vond hem er wel lekker uitzien.” Tot slot heeft het diamanten paar nog een goed advies: “Leef het leven nu.”