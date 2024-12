Ria de Korte beëdigd als Tweede Kamerlid voor NSC

De Ronde Venen – Na bijna 11 jaar met veel enthousiasme gewerkt te hebben in de gemeenteraad van De Ronde Venen, maakt Ria de Korte-Verhoef de overstap naar de landelijke politiek. Ze is op dinsdag 17 december jl. beëdigd als Tweede Kamerlid namens Nieuwe Sociaal Contract, de partij onder leiding van Pieter Omtzigt.

Ria kijkt met trots terug op haar jarenlange inzet in de lokale politiek. “Ik heb me met hart en ziel ingezet voor toegankelijke zorg, goede ruimtelijke ordening en het behoud van ons cultureel historisch landschap,” aldus Ria. Als onderdeel van de fractie van Lokaal en Fair De Ronde Venen (LEFdrv) streed ze daarnaast voor betaalbare huur- en koopwoningen voor eigen inwoners en recent nog voor de realisatie van betaalbare zorgwoningen. Tijdens het kerstreces zal Ria, samen met Simone Borgstede en Niels van Nobelen een plan maken voor de werkzaamheden in de fractie van Lokaal en Fair.

Met haar achtergrond in de zorg en haar rijke ervaring in de lokale politiek gaat Ria zich voor Nieuw Sociaal Contract richten op belangrijke landelijke thema’s, zoals medische ethiek en ontwikkelingswerk. Ria: “Politiek is niet altijd makkelijk, maar ik geloof in een eerlijke, frisse benadering. Bij medische ethiek wil ik het debat voeren over de grenzen van de medische wetenschap. Daarnaast zie ik veel kansen in ontwikkelingswerk. Betere basisvoorzieningen zijn cruciaal voor gezondheid en bestaanszekerheid. Daar wil ik mij sterk voor maken.”

Met haar bevlogenheid en gedrevenheid kijkt Ria uit naar deze nieuwe uitdaging in de Tweede Kamer. “Het is een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn en me op landelijk niveau te mogen inzetten voor zaken die er écht toe doen.”

Op de foto: Niels van Nobelen, Ria de Korte en Simone Borgstede, kort na de beëdiging in de Tweede Kamer. Foto is aangeleverd.