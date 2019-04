Op zaterdag 11 mei aanstaande 19:30 uur in Clubgebouw de Notenkraker, Windmolen 77 te Mijdrecht, wordt er een reünie voor “oud’ leden van muziekvereniging VIOS Mijdrecht georganiseerd.

De organisatie is daarom op zoek naar “oud” leden die tussen 1970-2000 lid waren of actief waren bij de vereniging.

Heb jij zin om oude herinneringen op te halen?Meld je dan aan op:

viosreunie@gmail.com

Opgeven kan tot 3 mei aanstaande.