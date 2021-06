Reünie Christelijk Nationale School Bozenhoven Klas 6 reünie (1969-1975)

Mijdrecht – Een jaar geleden heeft hierover al een artikel in deze krant gestaan.

Hendri van Mill had het initiatief genomen om alle klasgenoten te benaderen, die van 1969 t/m 1975 op CNS hebben gezeten. Het heeft haar met hulp van anderen veel tijd gekost om contact te krijgen. En dat is met bijna iedereen gelukt.

De volgende stap was het organiseren van een reünie. De datum en locatie waren bekend en geregeld, maar helaas moest dit door Covid19 meerdere keren uitgesteld worden en uiteindelijk wilde Hendri er mee stoppen.

Maar inmiddels is er een levendige groeps-app ontstaan, waarin er me elkaar al veel ervaringen zijn gedeeld. Ook zijn er al veel individuele ontmoetingen geweest. Natuurlijk op 1,5 meter afstand.

Dus moet er na bijna 50 jaar toch een reünie komen. De datum is inmiddels vastgezet op 2 oktober. Hendri werkt nu hard aan een leuk programma. Tzt zal zij via de groeps-app af en toe een hint geven wat de locatie zou kunnen zijn en wat er mogelijk in het programma zou kunnen zitten. Er zijn nog een paar oud klasgenoten waar nog geen contact mee is: Juanita Galstaun, Brenda Kemper, Bert Wijnen, Ronald Tjepkema.

Informatie over deze 4 kan gemaild worden naar Hendri loefokurrie@hotmail.com Zij zal natuurlijk goed omgaan met deze vertrouwelijke informatie.