Repair Café Vinkeveen open op maandagochtend 16 september a.s.

Vinkeveen – Op maandagochtend 16 september a.s. is er in Sociaal Cultureel Centrum de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen van 09.30 tot 12.00 uur weer het Repair Café. Huishoudelijke spullen repareren zit bij veel mensen niet meer in het systeem. Reparatiekennis verdwijnt snel. Dat is een bedreiging voor een duurzame toekomst en voor de circulaire economie, waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt. Bij het Repair Cafe van Tympaan De Baat zijn vrijwilligers aanwezig die de kapotte spullen of kleding gratis voor u repareren en weer een nieuw leven geven.

Bij het Repair Café kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is. Kom het zelf ook eens proberen op maandagochtend 16 september a.s. in de Boei. De volgende Repair Cafés Vinkeveen zijn op maandagochtend 21 oktober, 18 november en 16 december.

Foto: aangeleverd