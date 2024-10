Regenboogvlag voor jaarlijkse Coming Out Day

Uithoorn – Vrijdag 11 oktober vierde de gemeente Uithoorn Coming Out Day, de dag voor wereldwijde acceptatie van de LHBTQIA+-gemeenschap. Om 11.00 uur hees wethouder José de Robles (diversiteit en inclusie) samen met een aantal raadsleden de regenboogvlag bij het gemeentehuis.

Elk jaar op 11 oktober wordt wereldwijd Coming Out Day gevierd. Deze dag werd voor het eerst georganiseerd in 1988 in de Verenigde Staten. Nederland doet sinds 2009 mee. Ook onze gemeente hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie. Met het hijsen van de regenboogvlag benadrukt zij het belang van een veilige en inclusieve samenleving voor iedereen.

De Robles: “Het is essentieel dat wij als gemeente laten zien dat we staan voor gelijkheid en acceptatie. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day geven we een belangrijk signaal af dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn, ongeacht seksuele geaardheid en genderidentiteit. Dit draagt niet alleen bij aan een betere leefomgeving voor iedereen, maar stimuleert ook een cultuur van respect en acceptatie. Laten we samen werken aan een gemeente waarin iedereen zichzelf vrij en veilig kan uiten.”

Foto: Gemeente Uithoorn.