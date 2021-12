Recycling-actie voor hergebruik clubmateriaal

Regio – Univé roept amateurclubs- en verenigingen in Nederland op om overbodig clubmateriaal te verzamelen voor recycling. De coöperatie hoopt zo oude kleding, vlaggen en spandoeken die overbodig zijn geworden een tweede leven te geven. De strandstoelen en boodschappentassen die er onder meer van worden gemaakt worden verkocht, waarna de opbrengst ten goede komt aan Fonds Gehandicaptensport.

Ongebruikt, niet onbruikbaar

Nederland telt volgens het NOC-NSF zo’n 25.000 amateursportverenigingen, waar 4,7 miljoen Nederlanders actief zijn voor hun plezier en beweging. Volgens Jellie Ponne, communicatiespecialist bij Univé Supporter van Sport, liggen bij veel van deze clubs regelmatig materialen die overbodig zijn geraakt en waar niemand meer naar omkijkt.

“Trek bij een willekeurige club een materiaalhok of magazijn open en de kans is groot dat je ze tegenkomt: een vergeten tas met tenues van vijf jaar geleden, oude spandoeken die niet meer tot actie oproepen of versleten vlaggen die al lang niet meer wapperen. Ze worden weliswaar niet meer gebruikt, maar onbruikbaar zijn ze absoluut niet”, verzekert Ponne.

Fonds Gehandicaptensport

Vanaf heden zamelt Univé het overbodig textiel namelijk in. Sportverenigingen kunnen contact met de coöperatie opnemen, waarna de spullen kosteloos worden opgehaald en bijeen worden gebracht bij diverse dagbestedingscentra. Hier krijgen de materialen, dankzij de inzet en creativiteit van mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt, een tweede leven. Bijvoorbeeld als strandstoel, boodschappentasje of etui.

Vervolgens biedt Univé de gerecyclede items aan op univekleding.nl. De opbrengst hiervan wordt geschonken aan Fonds Gehandicaptensport, dat de fondsen inzet om het sporters met een handicap gemakkelijker te maken hun sport te beoefenen.

Win-win-win

Ponne spreekt van een ‘win-win-win-situatie’ en stelt dat de cirkel daarmee rond wordt. “Univé is een regionaal georiënteerde coöperatie, wat betekent dat we lokaal betrokken zijn met onze leden. Als Supporter van Sport helpen we de amateursport daarom bij het stimuleren en faciliteren van sport en bewegen. Met de inzamelingsactie binden we samen met de clubs de strijd aan tegen verspilling, zorgen we voor werk, plezier en ontwikkeling op de dagbesteding en wordt via Fonds Gehandicaptensport sporten voor sporters met een handicap toegankelijker. Zo helpen we elkaar”, aldus Ponne.

Ze roept clubs en verenigingen op om vandaag nog te starten met het verzamelen van overbodige materialen. “En daarna is mailtje naar info@univesupportervansport.nl genoeg om de spullen kosteloos op te laten halen door Univé.”