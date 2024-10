Recordopbrengst op de 1e Jubileumavond van de Kwakelse Veiling

De Kwakel – Na een maandenlange voorbereiding door circa 150 vrijwilligers, startte afgelopen zaterdag de 65e editie van de Kwakelse Veiling. Een jubileumeditie ditmaal, wat door het Veilingcomité groots werd uitgepakt in de kantine van KDO. Onder toeziend oog van notaris Akkermans werd er om 19:40 uur gestart met het veilen van de eerste kinderkavel. Bij KDO waren er al vroeg meerdere jeugdige bezoekers aanwezig. Zij wilden graag snel aan de haal gaan met één of meerdere kavels. Zo konden zij o.a. bieden op een Lego pakketten, een Derbystar voetbal, attributen voor de Playstation 5, maar ook op meerdere taarten (Ajax / Feyenoord en De Kwakel). Omdat het de 65e editie betrof, had het Veilingcomité onder 10 stoelen een ballon geplakt. De kinderen die onder hun stoel een ballon aantroffen, ontvingen een heerlijke chocoladereep. Als klapper op de vuurpijl kon elk kind voor € 5,- zelf een cadeau op een tafel uitkiezen, zodat eenieder voor een laag bedrag tevreden kon gaan slapen. Hilarisch was nog dat een 12-jarige jongen, vlak na de kinderkavels, overtuigend één uur autorijles aankocht.

Rustig

In het eerste gedeelte van de Veiling was het relatief rustig en opvallend dat het merendeel van de kavels werd verkocht in de prijsklasse € 5,- tot € 50,-. Dit is ook een doelbewuste keuze vanuit het Veilingcomité, zodat er voor iedereen aanbod is en de Veiling toegankelijk is en blijft voor elke inwoner. Na elke 65 minuten die verstreken waren, werd er deze avond een jubileumtaart verloot onder de kopers, wat direct zorgde voor extra spanning en sfeer in de zaal.

Vanaf 21.00 uur stroomde de kantine snel vol met gasten, die uit waren op gezelligheid en één of meerdere aantrekkelijke kavels. Een kwartier later was de eerste premie, die bij elke € 5.000,- aan Veilingopbrengst werd getrokken, bij kavel 66 een feit. De kavellijst bestond op deze avond uit circa 230 kavels en zienderogen nam de gemiddelde opbrengst per kavel toe. Een BBQ op een privé weiland aan het Zouthuissluizermolenpad en de Jubileum Solex-tour door De Kwakel waren zeer populair onder de ruim 200 volwassen bezoekers. Tevens leverden het weekend cabrio rijden, een wijnproeverij voor 10 personen, een workshop salsadansen en een Walking Dinner op de Drechtdijk, veel geld op. Hierdoor volgden de premies bij elke € 5.000,- elkaar snel op en om 23:00 uur was de opbrengst al ruim € 20.000,-.

Grepen hun kans

In het laatste gedeelte van de avond was het goed om te zien dat er veel wisselende kopers waren. Niet alleen oudere personen in de zaal grepen hun kans, maar ook meerdere twintigers lieten zich positief gelden. Zeer te waarderen was de kavel die de vriendengroep De Beun inbracht op de avond zelf. ´Tien personen van De Beun komen één zaterdag bij u werken´ leverde maar liefst € 2.100,- op, de hoogste kavelopbrengst van deze avond.

Voor de veilingmeesters was het een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle kavels, voor een zo´n hoog mogelijk bedrag, geveild konden worden. Een mooie opbrengst werd er gerealiseerd door het veilen van een picknicktafel. Tevens deden een weekendverblijf op Resort Arcen, een IPhone 13, een kookworkshop voor 8 personen en een BBQ voor 10 personen het zeer goed. Op een Adventskalender van EasyToys werd eveneens gulzig geboden, net als Poldersporten voor 25 personen en een privévlucht met Sergi757 Aviation.



Mede hierdoor vielen er nog drie premies in het laatste anderhalf uur. Om 00:45 uur was de laatste kavel geveild en kon de eindstand opgemaakt worden. Met zijn allen zijn we erin geslaagd om een gigantisch hoog bedrag op te halen van € 41.731,-. Nog nooit was dit bedrag zo hoog op de eerste Veilingavond, het oude record stond op € 38.764,- uit 2018. Een prestatie van formaat, waarmee het verenigingsleven in De Kwakel een financiële impuls kan gaan krijgen. Vanuit het Veilingcomité willen wij iedereen enorm bedanken voor zijn / haar bijdrage hierin. Aankomende zaterdag om 19.30 uur gaan ze verder met de tweede avond van de Kwakelse Veiling

