Qui Vive MD3 herfstkampioen

De Kwakel – Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd voor de herfstvakantie op het programma voor de MD3 van Qui Vive. De meiden van de MD3 zijn dit seizoen gestart in een enthousiast en nieuw samengesteld team en dat werpt zijn vruchten af! Alle wedstrijden werden nog gewonnen en het herfstkampioenschap kon de meiden eigenlijk niet meer ontgaan.

Vol enthousiasme gingen de meiden afgelopen zaterdag op pad naar Aerdenhout voor de laatste wedstrijd tegen Rood – Wit. Met winst of gelijkspel was het herfstkampioenschap op zak dus ze wisten wat hun te doen stond. Het team was vol inzet. Ongeslagen herfstkampioen worden, dat was de doelstelling! En dat is gelukt. Met een ruime zege van 1-7 mag de MD3 van Qui Vive zich met recht een trotse, ongeslagen herfstkampioen noemen!