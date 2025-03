PvdA/GroenLinks wil NME-centrum De Woudreus behouden

Wilnis – Het college van De Ronde Venen stelt aan de gemeenteraad voor om het Natuur- en Milieueducatiecentrum De Woudreus in Wilnis te sluiten. Dit vanwege de financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat. Daarmee verdwijnt een belangrijke voorziening in de gemeente en zullen minder kinderen kunnen leren over natuur en milieu. PvdA/GroenLinks wil dat deze bezuiniging geschrapt wordt.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Als je besluit te bezuinigen, moet je dat niet doen op voorzieningen. Eens die weg zijn, komen die namelijk niet meer terug. Daarbij vindt PvdA/GroenLinks natuur- en milieueducatie van groot belang. Door te leren over en kennis te maken met natuur en milieu, leer je het begrijpen en waarderen. In een wereld waarin zowel natuur als milieu onder druk staan, is dat belangrijker dan ooit!”

Ravijnjaar

Met de bezuiniging is een bedrag van 250.000 euro gemoeid. De reden dat het college op het NME-centrum wil bezuinigen is het ravijnjaar 2026. In dat jaar krijgen gemeenten in Nederland veel minder geld vanuit het Rijk, terwijl het aantal taken dat gemeenten uit moeten voeren, blijft toenemen. Als gevolg daarvan zijn gemeenten genoodzaakt te bezuinigen op zaken die niet wettelijk verplicht zijn en belastingen verder te verhogen. Zo is er voor 2025 al bezuinigd op groen- en wegenonderhoud, de gemeentelijke ICT en zijn de regels voor jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning aangescherpt. Ook is voor dit jaar de OZB-belasting verhoogd.

Door de uitblijvende financiering vanuit het Rijk zijn gemeenten dan ook gedwongen om scherpe keuzes te maken. PvdA/GroenLinks vindt dat het Rijk alsnog over de brug moet komen. “En wanneer er toch bezuinigd moet worden, dan moet de gemeente niet bezuinigen op voorzieningen, belangrijke investeringen of ondersteuning van inwoners met de laagste inkomens. Met de bezuiniging op NME-centrum de Woudreus zou een belangrijke en zeer gewaardeerde voorziening verdwijnen. Het NME-centrum heeft namelijk een belangrijke rol in de natuur- en milieueducatie voor basisschoolleerlingen en organiseert tal van educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Dat moet behouden blijven.”

Kroon vervolgt: “PvdA/GroenLinks zal bij de behandeling van de Kadernota, waar deze bezuiniging een onderdeel van is, dan ook voorstellen om deze bezuiniging te schrappen. Voor het behoud van belangrijke voorzieningen, zoals het NME-centrum, moeten we ons met elkaar sterk maken. We hopen dat een meerderheid van de gemeenteraad het met ons eens is.”

Foto: aangeleverd.