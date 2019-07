Proosdijland Zuid in Mijdrecht heeft nu ook AED

Sinds gisteren is de AED, die door middel van de buurtactie is verkregen, in de hal van het appartementencomplex aan de Bisschop Koenraadstraat in Mijdrecht gemonteerd.

De AED is geplaatst in de centrale hal van het appartementencomplex Bisschop Koenraadstraat 48-112. Deze hal is 24/7 beschikbaar en voor iedereen en ook van buitenaf, bereikbaar. De AED is geplaatst in een stalen kast, welke met een pincode te openen is. In geval van een inzet, wordt de EHBO er via de centrale meldkamer op de hoogte gesteld van de pincode en kan de kast worden geopend.De AED is aangemeld aan de centrale registratie in Nederland en inmiddels opgenomen in het systeem.