Project familieverhalen op OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Vorige week vrijdag is door de groepen 4 tot en met 8 van OBS Kudelstaart dalton het project familieverhalen afgesloten. De leerlingen van de groepen 4,5 en 6 hebben gewerkt aan het project wereldse kinderen. De leerlingen uit de bovenbouw hebben zich verdiept in fantastische families. De kinderen hebben in kleine groepjes een lapbook gemaakt. Daar hebben ze alle informatie in verwerkt die ze hebben gevonden. Niet alleen met geschreven tekst, maar ook met woordzoekers, raadsels, wist-je-datjes en stop-motion filmpjes.

Een creatieve manier om meer te leren over kinderen over de hele wereld en bijzonders families. De kennis werd gepresenteerd aan ouders, grootouders en andere belangstellenden. Het was ook mogelijk om nog meer te leren door de antwoorden te vinden op de uitgezette vragen-speurtocht. Het was een zeer geslaagde afsluiting van het project familieverhalen.