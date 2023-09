Programma Burendag in Wilnis

Wilnis – Zaterdag 23 september is het Burendag. Wilnis heeft een programma dat je niet wilt missen. Gezinsactiviteiten in NME centrum de Woudreus en in het Speelwoud. En voor iedereen die wil is er een ontbijtje vooraf in de Buurtkamer.

Programma

09.30 – 11.30 uur: een klein ontbijt in de Buurtkamer Wilnis (achter de Willestee), aangeboden door Tympaan de Baat.

10.30 – 12.00 uur: gezinsactiviteiten in en om NME centrum de Woudreus (tegenover de Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 28a).

12.00 – 13.00 uur: Picknick in the park in de Natuurspeeltuin (het Speelwoud achter de Woudreus).

Tijdens de ‘Insecten Talentenjacht’ bij het NME-centrum zijn er voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar leuke opdrachten te doen over de verschillende talenten van vliegende insecten: kijk door de ogen van een wesp, ruik als een mug aan de sokken aan de waslijn, mik de stuifmeelballen op de hommel. In en om de Woudreus zijn de opdrachten in je eigen tempo te doen.

Ook voor de avontuurlijke peuter zijn er uitdagingen. Ga met een fotobingo kaart in de hand op zoek naar de dieren in de Woudreus. Je komt oog in oog met een das, een egel, een mol en nog veel meer dieren.

Iedereen is na deze avonturen uitgenodigd om naar de Natuurspeeltuin in het Speelwoud te komen voor een gezellige ‘Picknick in the Park’. Neem je eigen picknickkleed mee; voor eten en drinken wordt gezorgd. Lekker genieten bij de waterpomp en klauteren over de omgevallen boom. (Bij regen verhuizen we naar binnen). Meld je wel even aan zodat wij weten dat we op je kunnen rekenen!

Alle activiteiten zijn gratis. Je kunt aan alle activiteiten afzonderlijk deelnemen. Voor het ontbijt hoef je je niet aan te melden. Het programma is tot stand gekomen door samenwerking van Ouders Lokaal, Buurtgezinnen, NME centrum De Woudreus en Tympaan-de Baat.