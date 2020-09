Professors van Mad Science in de Boswinkel

Amstelland – De professors van Mad Science laat doldwaze proefjes zien op donderdag 15 oktober in het Amsterdamse Bos. Om 10.00 uur: Kleuren van de regenboog voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Kijk naar de kleuren van een regenboog met een regendruppel of een prismabril en meng de kleuren met verf.

Om 11.15 uur: IJzige avonturen, ook voor 4 tot 6 jarigen. Er gaat gewerkt worden met ijs dat niet kan smelten. Wat gebeurt er als je dit ijs verwarmt? Spectaculaire demonstraties die je zintuigen prikkelen.

Om 13.00 uur: Werken met warmte voor jongens en meisjes van 6 tot 8 jaar. Hoe bewegen moleculen in verschillende temperaturen als de warmte toeneemt? En hoe werkt een thermometer? Om 14.30 uur: Supersnelle Scheikunde (10-12 jaar). Ontdek hoe je op een eenvoudige manier een chemische reactie kan versnellen met behulp van katalysators. Deze workshop trapt af met een grote knal, waarna de deelnemers zelf onderzoekjes gaan doen.

Ook zaterdag 3 oktober

Kun je niet langer wachten, ook zaterdag 3 oktober is er een Mad Science Dag, met andere thema’s, bij de Boswinkel. Zie de boskalender op www.amsterdamsebos.nl. Er zijn nog plaatsen! Kosten: 5 euro per kind per ronde. Start in de Boswinkel. Duur: ongeveer 1 uur. Reserveren (verplicht) onder vermelding van telefoonnummer via 020-2517840, mail naar: boswinkel@amsterdam.nl of geef op in de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 en iedere woensdag tot en met vrijdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.