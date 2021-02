Prinses Christina Klassiek Concours voor jongeren

Regio – Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 februari doen er maar liefst 72 jongeren mee aan het Prinses Christina Klassiek Concours regio West 2. Ondanks corona gaat de klassieke muziekwedstrijd gewoon door! Dankzij een speciaal gebouwde digitale infrastructuur kunnen jonge muzikanten een filmpje insturen van hun optreden, waarmee zij kans maken op mooie prijzen. Het publiek kan alle filmpjes gratis bekijken en in de week van 1 maart stemmen voor de publieksprijs. Alle deelnemers zijn tussen de 12 en 19 jaar en afkomstig uit de wijde regio Noord-Holland en Flevoland: van Stompetoren tot Hilversum, van Cruquius tot Almere. Iedereen die een muziekstuk aardig in de vingers heeft, kan meedoen aan de wedstrijd van het Prinses Christina Concours. Het is de 52ste editie van het concours, dat nu geheel online en coronaproof plaatsvindt. De muzikanten geven elk een optreden van maximaal tien minuten en sturen dit in. De filmpjes worden beoordeeld door een professionele jury en na afloop ontvangen alle deelnemers persoonlijke feedback.

Muzikale ontwikkeling

Het Prinses Christina Concours is een toonaangevend platform voor muziekeducatie en talentontwikkeling en stimuleert kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Jaarlijks organiseert het Prinses Christina Concours onder andere het klassieke concours, waar landelijk zo’n vierhonderd jongeren aan meedoen. Jonge muzikanten treden op voor jury en publiek, krijgen feedback op hun spel en maken kans op mooie prijzen, zoals concerten met orkesten en masterclasses. In totaal zijn er 6 voorronden in verschillende regio’s van het hele land. Alle deelnemers maken kans op een plek in de Nationale Finale, die eind april ook online wordt uitgezonden. Zie voor meer informatie: www.christinaconcours.nl

Stem op persoonlijke favoriet!

Alle ingestuurde filmpjes zijn in het weekend van 26 tot en met 28 februari direct te zien op de website www.christinaconcours.nl. Iedereen die dat wil kan hier van maandag 1 maart 18.00 uur tot en met vrijdag 5 maart 18.00 uur stemmen op zijn of haar persoonlijke favoriet. De winnaars van dit concours worden bekendgemaakt in een speciale bekendmakingsvideo die wordt uitgezonden op zondag 14 maart.