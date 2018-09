Prijs voor tuingerbera van Florist Holland

De Kwakel – De Garvinea® Sweet Sunset heeft de award voor Beste plant introductie perkgoed of potplant op de Four Oaks Trade Show gewonnen. Gerbera-specialist Florist Holland uit De Kwakel is trots op deze prijs voor de zonnige tweekleurige Tuingerbera.

De Garvinea Sweet Sunset is de eerste tweekleurige Garvinea®. Met zijn sterke oranje-gele bi-color en grote bloemen is deze tuinplant een blikvanger in elke tuin. De Sweet Sunset® brengt de zon direct in de tuin. Zelfs op een regenachtige dag.

Deze introductie van Sweet Sunset® is een voorbeeld van de innovatieve veredelings- en vermeerderingstechnieken die Florist Holland dagelijks toepast om de hoogste kwaliteit en spectaculaire kleuren te creëren in nieuwe Garvinea® soorten.

Sensatie in de tuin

De bi-color van de Garvinea Sweet Sunset® is niet het enige dat deze Gerbera zo bijzonder maakt. De indrukwekkende oranjegele grote bloemen die lijken op een zomerse zonsondergang, en de hoeveelheid bloemen die tegelijkertijd bloeien, maken deze Garvinea® tot een spectaculair aanzicht in elke tuin. Maar de Garvinea® heeft meer te bieden om van deze plant een must-have tuingerbera te maken.

De Garvinea® is de enige Gerbera die geschikt is voor de tuin in het frisse West Europese klimaat. Met een bloeiperiode vanaf het vroege voorjaar tot de eerste vorst kan de plant tot l00 bloemen per jaar produceren. De prachtige grote bloemen trekken bestuivers aan en brengen uw tuin echt tot leven. Deze Garvinea® creëert elke dag een sensationele Sweet Sunset® in uw tuin.

40 Jaar ervaring

Florist Holland is de Gerbera specialist uit de regio Aalsmeer in Nederland. Met een solide basis van ruim 40 jaar ervaring in de veredeling en vermeerdering van Gerbera snijbloemen en potplanten. Florist Holland exporteert zaden en jonge planten naar meer dan 100 landen wereldwijd. De laatste twee decennia heeft het potplanten segment van Florist Holland zich uitgebreid ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in diverse succesvolle series als Flori Line® binnenpotplanten, Sundayz® buitenpotplanten, Patio Gerbera en Garvinea® tuingerbera. Elk jaar streeft het bedrijf ernaar om nieuwe en betere exclusieve rassen te introduceren.