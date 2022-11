Première van Sinterklaasfilm in Uithoorn

Uithoorn – Voor het tweede jaar is er een initiatief ontstaan om een Sinterklaasfilm te maken in de gemeente Uithoorn. De Sinterklaasactie Uithoorn zet zich met ruim 200 vrijwilligers al jaren in voor het goede doel. Met de film ontslaat er meer bekendheid voor de actie en kunnen er uiteindelijk meer goede doelen worden gesteund. Het ondernemersfonds Uithoorn en De Kwakel steunt dit initiatief.

Met een grote groep vrijwilligers hebben ze dan ook weer een leuke film op kunnen nemen. Met in de Hoofdrol Sinterklaas, de Pieten en Jaap Heugen. Natuurlijk spelen ook diverse ondernemers weer een rol in de film. Een film van iets meer dan een kwartier die op zaterdag 12 november om 17:00 live gaat op www.sinterklaas uithoorn.nl . De filmzaal bij Gerrit en winkeliersvereniging Zijdelwaard geven de mogelijkheid om in première te gaan en wel op vrijdag 11-11 om 20:00 met rode loper en al bij Gerrit.