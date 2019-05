Praat mee over toekomst ziekenhuis en huisartsenpost

De Ronde Venen – Veel inwoners van de gemeente De Ronde Venen maken zich zorgen over de zorg. Wat zijn de plannen van het Ziekenhuis in Woerden, hoe werkt de huisartsenpost en wat doet de praktijkondersteuner GGZ jeugd . Allemaal onderwerpen waar ook de raadsleden in de gemeente meer over willen weten. Daarom organiseren CDA en Ronde Venen Belang op 22 mei a.s. een zogenaamde voorbereidende bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit is een nieuwe vergadering die door de raad is ingesteld om meer informatie op te kunnen halen over een bepaald onderwerp. Daarbij nodigt de raad zoveel mogelijk betrokken partijen uit om zich zo goed mogelijk op besluiten te kunnen voorbereiden.

Initiatief

Initiatiefnemers van deze avond zijn Ria de Korte en Simone Borgstede van het CDA en Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang. Alle 3 zijn enthousiast over de deelnemende huisartsen en zijn blij dat de Raad van Bestuur van het St. Antonius ziekenhuis aanwezig is om een toelichting te geven.

Ria de Korte: “Ik zou heel graag willen weten wat we in de toekomst van het ziekenhuis in Woerden kunnen verwachten. Wat zijn precies de plannen voor de toekomst van het Ziekenhuis. Ik wil heel graag duidelijkheid. “

Simone Borgstede vult aan: “er is heel veel gezegd en geschreven over Woerden, maar ik wil wel weten wat het echte toekomstperspectief is”.





Huisartsenpost

Maar ook de Huisartsenpost en de bereikbaarheid daarvan is al een langlopende discussie in de gemeente. Anco Goldhoorn: “Ik ben wel benieuwd hoe de HAP echt functioneert en wat er beter kan. Het zelfde geldt voor de praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Wat draagt deze bij voor onze inwoners”. Tenslotte zijn de drie initiatiefnemers ook erg benieuwd welke aandachtspunten de huisartsen prioriteit willen geven. De informatiebijeenkomst in de raadzaal is bedoeld voor raadsleden en betrokken organisaties. Ook geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom. De start is om 19.30 uur en zal tot ongeveer 22.30 uur duren.