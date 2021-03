Praat mee over de oplossing voor het tekort aan woningen

De Ronde Venen – Woningbouw is op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of er staat iets over het tekort aan woningen, de woningprijzen die de pan uit vliegen of het probleem voor jongeren en senioren om geschikte woonruimte te vinden. En dit geldt net zo goed voor de groep er tussenin. Dit is een landelijk probleem wat ook in de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden actueel is. De VVD gaat hierover graag in gesprek met inwoners. Doel van het gesprek is het kijken naar de knelpunten maar nog meer het bespreken van mogelijke oplossingen. Omdat gemeenten mede afhankelijk zijn van de medewerking van provincie en de landelijke politiek zullen ook die vertegenwoordigd zijn. Aan het gesprek zullen naast inwoners, VVD kamerlid Daniel Koerhuis, VVD Provinciale Statenlid Odile de Man en VVD fractieleden van De Ronde Venen, Woerden en Stichtse Vecht deelnemen. Onderwerpen tijdens het gesprek zijn binnen- en buitenstedelijk bouwen, starterswoningen, ouderenwoningen en de vitaliteit van de dorpen. Ook van u horen we graag hoe u hier over denkt.

Deze avond zal op donderdag 11 maart van 20.00 – 22.00 uur plaatsvinden via Zoom.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris-vvd-rvv@ziggo.nl. Een paar dagen voor aanvang zal een link worden toegezonden waarmee deelgenomen kan worden.