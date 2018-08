Poptempel P60 één grote juke joint tijdens bluesfestival

Snowy White, die zaterdag 3 november een show zou geven op het Amstelveen City Blues festival, heeft zijn (Nederlandse) optredens af moeten lasten. Wegens privéomstandigheden is de Britse bluesgitarist genoodzaakt deze show – in het kader van The King’s Rhythm Crew, het speciale bluesproject van King Of The World-leden Ruud Weber, Fokke de Jong en Govert van der Kolm – af te zeggen. Desalniettemin zal de organisatie een waardige vervanger vinden.

Bovendien kan de bluesliefhebber ook zijn hart ophalen bij de overige acts op de line-up, want met gitaarvirtuoos Eric Gales, one-man funky harmonica & beatbox experience Son of Dave en een aantal veelbelovende talenten op het programma, wordt de poptempel van Amstelveen weer omgetoverd tot één grote juke joint.

Vorig jaar deden onder andere Laurence Jones en Samantha Fish hét bluesfestival van Amsterdam en omstreken aan, en zorgden zij samen voor een onvergetelijke dag. Nu Snowy White is uitgevallen is de organisatie druk bezig om een geschikte vervanger te regelen. Zij zal de nieuwe headliner van het festival zo snel mogelijk bekend maken!

Zaterdag 3 november gaat de zaal open om 19.00 uur. Kaarten in de voorverkoop zijn €27,50 en aan de zaal €32,50.

Meer informatie: http://www.p60.nl/agenda/2134