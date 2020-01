Politiepost geopend in gemeentehuis

Aalsmeer – Maandag 6 januari even over negen uur in de ochtend heeft burgemeester Gido Oude Kotte de nieuwe politiepost in het gemeentehuis geopend. Samen met wijkagente Gabriëlle Rondaij knipte hij met een grote schaar het lint voor de toegangsdeur open.

De burgemeester zei in een korte toespraak blij te zijn met de komst van de politiepost in het gemeentehuis. “Ik vind het fantastisch dat we nu ook deze dienst binnen ons gemeentehuis hebben.”

De politiepost is ingericht in het uiterste hoekje linksachter in het gemeentehuis naast de andere diensten van de gemeente, waaronder burgerzaken. De politiepost wordt dagelijks, van maandag tot en met vrijdag, bemand tussen 8.30 en 14.00 uur en woensdag is er de avondopenstelling tot 20.00 uur.

Het gemeentehuis, waar nu de allerlaatste werkzaamheden worden verricht van de renovatie, heeft voor haar diensten vanaf nu dezelfde openingstijden. De burgerzaal en alle kantoren zijn overigens prachtig en praktischer geworden. Zo is de ontvangstbalie gelijk rechts naast de ingang gevestigd.

De nieuwe plek van de ontvangstbalie bij de ingang van het gemeentehuis.

Het politiebureau in Aalsmeer aan de Dreef is nu definitief gesloten. Het politiebureau Uithoorn blijft wel ‘gewoon’ geopend is hier kan men binnen lopen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 19.30 uur, dinsdagavond tot 23.00 uur. Zowel de politiepost Aalsmeer als bureau Uithoorn zijn op zaterdag en zondag gesloten.