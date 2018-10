Politie zoekt getuigen van woningoverval Korenbloem

Uithoorn – Op donderdag 4 oktober tussen kwart over acht en half negen in de avond is een woningoverval gepleegd op de Korenbloem. Twee mannen, die met een Oost-Europees accent spraken, zijn het huis binnen gedrongen.

De 43-jarige bewoonster werd opgesloten in een gangkast. De twee mannen hebben vervolgens de woning doorzocht. Zij hebben vermoedelijk een geldkistje en contant geld meegenomen. De daders zijn met de buit in onbekende richting gevlucht. Een uur later is de vrouw door haar partner, die toen thuis kwam, uit haar benarde positie bevrijd.

Van de daders en de buit ontbreekt ieder spoor. De politie zoekt daarom getuigen. Wie heeft informatie met betrekking tot deze woningoverval of beeldmateriaal van bijvoorbeeld auto’s die rond genoemd tijdstip gezien zijn in de buurt van Korenbloem? Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.