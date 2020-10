Politie vindt illegaal vuurwerk in Wilnis

<kop 24>Vorige week heeft de politie in Wilnis, een groep jongeren op heterdaad betrapt bij het afsteken van vuurwerk. De politie had al geregeld klachten binnengekregen van harde knallen in Wilnis, en tijdens extra surveillance hoorde zij het ook en werd besloten dat de politie op de fiets de wijk inging.

Dinsdagavond was het bingo. Ze hoorde het vuurwerk en ze waren op de fiets vrij snel ter plaatse. Een groep jongeren bleek illegaal vuurwerk in bezit te hebben en werden hiervoor bekeurd en konden het spul inleveren. Politie neemt illegaal vuurwerk in beslag Al langere tijd zijn er ’s avonds harde knallen te horen in Wilnis en omgeving. Tijdens een surveillance van de politie viel dat de agenten ook op waarna zij de surveillance op de fiets zijn gaan doen. Tijdens de fietsronde was het al snel raak. In de buurt werd vuurwerk afgestoken en agenten waren vliegensvlug ter plekke. Een groepje jongeren had illegaal vuurwerk op zak waar zij een bekeuring voor hebben gekregen. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Agenten hebben ook een huiszoeking gedaan bij een van de ‘afstekers’ en daar werd nog meer illegaal vuurwerk aangetroffen wat direct in beslag is genomen. De politie waarschuwt eenieder: ‘De boete voor het afsteken van illegaal vuurwerk is erg prijzig. Het loopt al snel op tot 400,- euro boete per afgestoken artikel. Het in het bezit hebben van de illegale knallers, kan er ook nog eens voor zorgen dat je geen VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, meer krijgt. Dat houdt in dat tientallen banen niet meer mogelijk zijn.