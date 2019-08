Poging en inbraak in woningen in Uithoorn

Uithoorn – Tussen donderdag 8 en zondag 11 augustus is geprobeerd in te breken in twee woningen in de Vogellaan. Bij beide woningen is getracht de cilindersloten uit de deur te trekken. Bij een van de huizen is het bij twee vernielde sloten gebleven, bij de ander hebben de dieven zich wel toegang tot het huis weten te verschaffen. De gehele woning is doorzocht. Er wordt een inventarisatie gemaakt van vermiste goederen. De inbraken hebben plaatsgevonden tussen donderdagavond negen uur en zondag kwart over tien in de ochtend. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.