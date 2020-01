Podiumplaatsen voor Pupillen Nooit Gedacht

Mijdrecht – Afgelopen zondagochtend stond de finale van de Portengencup op het programma voor de pupillen van IJsclub Nooit Gedacht . De cup gaat over een competitie van een meerdere schaatswedstrijden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam waar alleen pupillen aan mee mogen doen.

Podiumplaatsen waren er namens Nooit Gedacht Voor Daan Koot en Mariël Mur. Mariël Mur stond bij de meisjes pupillen C ruim aan kop in klassement. Ook in de finale wist zij de 500 meter en 300 meter te winnen, waardoor haar eerste plaats niet in gevaar kwam. Een knappe eerste plaats dus voor deze jonge Nooit Gedachter.

Daan Koot stond ook voor aanvang van de finale aan kop van het klassement van de jongens pupillen B, echter de concurrentie zat hem vlak op de hielen. Door een klein griepje eerder deze week, kon Daan niet voor een topprestatie zorgen, die nodig was op de eerste plaats vast te houden. Hij eindigde uiteindelijk op een tweede plaats in het klassement, wat nog steeds een hele mooie prestatie is.

Top 10

De andere Nooit Gedachters eindigde zo gezegd allemaal in de top 10. Sander van Dijk wist een mooie vierde plaats te halen bij de jongens pupillen B. Bij de meisjes pupillen A was er een zevende plaats voor Julia Clerc en een achtste plaats voor Lotte Moerman. Bij de jongens pupillen B eindigde Philip Wolvers als zevende en Mikai Kentrop als tiende. Meike van Blokland werd negende bij de meisjes pupillen B en Lisa van Dijk was vijfde bij de meisjes pupillen C