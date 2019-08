PMD afval voortaan alleen in containers

Uithoorn – Nog niet zo lang geleden hingen bij hoogbouw en appartementen PMD zakken aan palen voor de inzameling, geen fraai straatbeeld. Zakken konden stuk gaan en zo ontstond er ook nog eens zwerfafval. Wethouder Hans Bouma is blij dat dit straatbeeld over is. Overal in de gemeente Uithoorn staan nu mini- of ondergrondse containers.

PMD is een afkorting voor Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Het inzamelen van PMD zorgt voor een verhoogd hergebruik van grondstoffen en vermindert het te verbranden restafval. Voor het verbranden (met energieopwekking) van restafval moeten wij betalen. Om de afvalstoffenheffing laag te houden, is afval scheiden noodzakelijk. Daarnaast zien wij PMD niet als afval, maar als een waardevolle grondstof. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van metalen verpakkingen 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.

locaties

De laatste locaties die nog losse PMD zakken aanboden, zijn nu ook voorzien van containers. Voor hoogbouwwoningen zijn dit ondergrondse containers en voor laagbouwwoningen de minicontainers; de container met oranje deksel. De minicontainers worden 1x per 14 dagen geleegd. De ondergrondse container zo vaak als nodig. Op elke ondergrondse PMD container komt een sticker, waarop staat wat er wel én niet in mag. Wethouder Hans Bouma vindt het zelf ook lastig: “Toch handig dat je kan zien wat er in de container mag.”