Planten in de hoofdrol op feest De Woudreus

Wilnis – Op woensdag 17 mei is er tussen 14.00 en 16.00 uur een feestje bij De Woudreus met planten in de hoofdrol. Zet je zintuigen op scherp en ga van alles ontdekken: maken planten geluid? Hoe smaakt zevenblad? Met welke planten kun je thee zetten? Hebben planten alle kleuren van de regenboog? Welke planten ruiken écht lekker en welke vies? Er worden ook bloemzaadbolletjes gemaakt. Geef ze een plek in je tuin, zie hoe ze groeien en bloeien en maak zo de bijen en andere insecten blij.

De activiteiten doe je samen met je (groot)ouders/ begeleiders en vinden plaats in en om de Woudreus en het Speelwoud (park) aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Leeftijd: kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aanmelden kan via www.dewoudreus.nl. Deelname aan de activiteit kost 2 euro.

Biodiversiteit

Het plantenfeestje vindt plaats in het kader van het themajaar over biodiversiteit. We leven op aarde samen met ontelbaar veel soorten planten en dieren, van heel groot tot piepklein. Al die soorten planten, dieren en wij mensen zijn afhankelijk van elkaar. Dat heet biodiversiteit. We hebben elkaar nodig voor schone lucht, een gezonde bodem en schoon water, maar ook voor ons eten, voor grondstoffen, voor kleren en medicijnen. Biodiversiteit maakt ons schatrijk! Meer informatie is te vinden op www.dewoudreus.nl, ga naar Biodiversiteit.