Varkens om vogels te weren rondom Schiphol

Schiphol -In de buurt van Schiphol is een proef gestart om te onderzoeken of varkens kunnen bijdragen aan het weren van vogels op en rondom de luchthaven. De 20 varkens verblijven op een perceel van 2 hectare tussen de Polderbaan en Zwanenburgbaan, waar recent suikerbieten zijn geoogst. Oogstresten kunnen een aantrekkende werking hebben op vogels.

De proef wordt uitgevoerd samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Buitengewone Varkens en RVR Loonbedrijf. De komende weken wordt de vogelactiviteit bij het gebied met de varkens vergeleken met een referentieperceel zonder varkens. Aan de hand van een speciale vogelradar, die voor het hele Schipholgebied in kaart brengt waar vogels vliegen, en visuele waarnemingen wordt het succes beoordeeld.

Om de vliegveiligheid zo optimaal mogelijk te houden, neemt Schiphol al structureel verschillende maatregelen om vogels van de vliegtuigen weg te houden. Op de luchthaven wordt vogelactiviteit in de gaten gehouden door 20 zogeheten ‘bird controllers’. Zij zijn 24 uur per dag in het landingsterrein bezig om de vogels te verjagen uit de buurt van de start- en landingsbanen. Dit wordt gedaan met verschillende technieken, variërend van speciale geluiden tot het gebruik van laserstralen. Verder wordt het start- en landingsterrein zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor vogels, onder andere door het gebruik van speciale grassoorten.