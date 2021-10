Pauluskoor brengt Bach’s Weinachtsoratorium

Amstelland – Het Pauluskoor Amstelveen vindt Bach’s Weihnachtsoratorium de mooiste manier om de feestdagen in te gaan. Vorig jaar een stille kerst, dichte deuren. Nu openstaande deuren. Kom en laat je meevoeren door trompetten en pauken die dit muzikale feest inluiden.

Bach’s Weihnachtsoratorium vertelt het verhaal van het ‘kindeke teer’, jubelende engelen, verbaasde herders, van geborgenheid maar ook van dreiging. Een verhaal van alle tijden. Op vrijdag 26 november om 20.15 uur voert het Pauluskoor het Weihnachtsoratorium uit in de Augustinuskerk aan de Amsterdamseweg 965. Het orkest Philharmonia Amsterdam begeleidt het koor en de solisten. Dirigent Marcel Joosen heeft algehele muzikale leiding.

Kaarten kosten 25 euro per stuk en zijn te koop via de website www. Pauluskoor.nl. Natuurlijk is het Pauluskoor blij dat zij dit concert kan geven. Maar, corona is er nog en maakt dat er toegangseisen zijn. Dit houdt in dat er bij de ingang een corona-check plaats vindt waarbij een geldig corona-toegangsbewijs getoond moet worden: de QR-code op de mobiele telefoon of een uitgeprint bewijs. Wanneer de corona-toegangseisen veranderen zet het Pauluskoor dit direct op haar website. Het Pauluskoor Amstelveen verheugt zich op dit concert en kijkt uit naar uw komst!

Foto: Ruud Janssen Foto.nl