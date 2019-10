Pastoor Gerard Griffioen overleden

De Ronde Venen. Het parochiebestuur van de H. Johannes de Doper maakt tot haar leedwezen bekend dat pastoor Gerard Griffioen in de nacht van 13 op 14 oktober op 68-jarige leeftijd is overleden. De avondwake om te bidden voor pastoor Griffioen is op vrijdag 18 oktober om 19.00 uur in de Heilige Johannes de Doperkerk, Driehuisplein, Mijdrecht/Wilnis. Zaterdag 19 oktober om 11.00 uur wordt in dezelfde kerk een eucharistieviering ten afscheid gehouden met aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof achter de kerk. Griffioen is meer dan 15 jaar pastoor geweest van de parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen.

Gerard Griffioen werd per 1 augustus 2004 door het Aartsbisdom Utrecht onder meer aangesteld als priester-pastor van de parochie Heilige Johannes de Doper. Hij volgde daarmee zijn voorganger, pastoor Harry van der Vegt, op. ‘Onder meer’, want behalve dat hij de parochie in Mijdrecht/Wilnis toebedeeld kreeg, moest hij het parochieverband ‘Vecht en Venen’ gestalte gaan geven. Een samenwerkingsverband van parochies waartoe het Bisdom opdracht had gegeven. Daartoe behoorden naast de parochie van Mijdrecht/Wilnis ook die van Abcoude, Breukelen, Loenen, Loosdrecht, Maarssen, Maarssenbroek, Kockengen, De Hoef en Vinkeveen. Dat moest toen allemaal nog geëffectueerd en nader uitgewerkt worden, evenals dat het geval was met de invulling van de pastorale medewerkers.

Pastoor Griffioen nam destijds zijn intrek in het parochiehuis aan het Driehuisplein op de grens van Mijdrecht en Wilnis. Hij kan gezien worden als een zwaargewicht in de kennis van en ervaring met de kerkelijke leer die hij op een zeer aanvaardbare en heldere manier ten toon spreidde.

Oorspronkelijk was pastoor Griffioen Amsterdammer van geboorte. Hij volgde tal van studies, waaronder theologie in Nijmegen met als specialismen cathegesie, lithurgie en pastorale theologie. Hij behoorde tot de weinigen die ook het kerklatijn onder de knie had. Die ervaring had hij opgedaan als zanger in een kerkkoor in Amsterdam waar onder andere veel Gregoriaanse liederen werden gezongen. Pastoor Griffioen was een aimabel mens en heeft binnen en buiten het bisdom Utrecht een intensief en actief leven achter de rug binnen de Rooms-katholieke kerkgemeenschap. Als opdracht wilde hij samen met parochianen en besturen de kerk handen en voeten te geven in de samenleving vanuit het katholieke gedachtegoed. Nu is hij niet meer onder ons. Dat hij ruste in vrede.

Fotobijschrift:

Priester-pastor Gerard Griffioen zoals hij zich presenteerde bij zijn aanstelling in 2004