De Kwakel – Woensdag 22 januari 20 uur komt Jetze Plat, meervoudig wereldkampioen en gouden medaillewinnaar op de Paralympische Spelen, naar Dorpshuis De Quakel. Plat is een zeer succesvolle Nederlandse para-atleet, geboren 10 juni 1991 in Amsterdam. Hij is bekend om zijn prestaties in verschillende sporten, waaronder triatlon, handbiken en marathon.

De avond, georganiseerd door Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel, belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waarin topsport en de toekomst van onze dorpen centraal staan. De toegang is gratis.

Indrukwekkende carrière

Jetze Plat is niet alleen een uitzonderlijk talent in de wereld van de parasport, maar ook een bron van inspiratie voor velen. Tijdens deze bijeenkomst deelt hij zijn verhaal: van zijn eerste stappen in de sport tot zijn indrukwekkende carrière als topsporter op wereldniveau. Wat kunnen wij leren van zijn doorzettingsvermogen en prestaties? Zijn inzichten bieden ook stof tot nadenken over hoe wij de uitdagingen in onze eigen gemeenschap kunnen aanpakken.

Na zijn presentatie volgt een gesprek met de aanwezigen over de toekomst van Uithoorn en De Kwakel. Gemeentebelangen wil deze avond benutten om te horen wat er leeft bij de inwoners. Een woordvoerder: “Welke lessen uit Jetze’s sportieve reis kunnen we toepassen om onze dorpen sterker en veerkrachtiger te maken? Welke wensen heb jij voor de toekomst van Uithoorn en De Kwakel? Waar liggen jouw zorgen?”

Heb je vragen over de bijeenkomst? Mail info@gemeentebelangen.nl.

Para-atleet Jetze Plat inspirerende gast in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Foto: aangeleverd.