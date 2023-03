Overdracht actie Lionsclubs voor de Voedselbank

De Ronde Venen – Sinds 2012 verzamelt Lionsclub Nederland door heel het land waardepunten van Douwe Egberts, om deze te kunnen verzilveren tegen DE pakken koffie. Bij deze actie in december 2022 – januari 2023 in de gemeente De Ronde Venen, zijn er weer heel veel DE-punten verzameld door de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waverveen en Abcoude-Baambrugge.

In de actie van vorig jaar (April 2022) werden er 1.237.029 punten verzameld. Het hoogste aantal ooit. Het resultaat van de zojuist beëindigde actie komt bijna bij dat recordresultaat! Er zijn 906.267 punten verzameld en dat is tezamen met een bijdrage van Douwe Egberts goed voor 1517 pakken koffie. De Lionsclubs willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie!

Recentelijk werd de koffie overgedragen aan de Voedselbank De Ronde Venen. De secretaris van de Voedselbank De Ronde Venen Kees Telkamp verklaarde: “Door dit fantastische initiatief kunnen al onze gezinnen bij onze Voedselbank gedurende een jaar van koffie worden voorzien. We danken opnieuw de Lionsclubs, al hun donateurs en Douwe Egberts daarom van harte!” . Deze DE-actie is zeker weer voor herhaling vatbaar, dus bewaar uw D-E punten voor de volgende inzameling in december 2023!

De volgende Lionsclub actie is de Lions Lente Rit op zondag 16 april ten bate van GezinsBuddy, zie www.lenterit.nl.





Foto : De overdracht – van links naar rechts Willem van den Bruinhorst en Nelleke Bon, respectievelijk voorzitter en Hoofd Voedselbeheer en van Voedselbank De Ronde Venen en Anna Karin Vogel en Dick Stoeltie namens de 3 Lionclubs , Fotograaf = Kees Telkamp