Oudste en nog werkende scheprad- stoomgemaal leuk voor jong en oud

Halfweg – Bent u op zoek naar een leuke vakantie-activiteit voor uzelf en uw kinderen? Kom dan op zaterdag 7 of zondag 8 augustus naar Stoomgemaal Halfweg. Van 11.30 tot 16.30 uur is dit oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld op deze dagen open voor publiek en draait het onder stoom.

Het stoomgemaal werkt nog precies zo als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was: met stokers die kolen op het vuur scheppen, hete stoom, de geur van smeerolie, een stampende stoommachine en bruisend water dat wordt voortgestuwd door zes enorme schepraderen. In Stoomgemaal Halfweg speelt zich het waterbeheer van weleer af. Jong en oud kunnen er aan de weet komen welke belangrijke rol stoom vroeger speelde en hoe nauw het gemaal verbonden was met de geschiedenis van Haarlemmermeer.

Voor kinderen is een bezoek aan het gemaal ook een onvergetelijke ervaring. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines, een smid die gloedvol vertelt over vuur en ijzer en ze ook de smeedhamer laat hanteren, en vrijwilligers die alles over stoom, de techniek en de historie van het stoomgemaal weten en graag uitleg geven en vragen beantwoorden. Er is een gratis audiotour beschikbaar die via een QR-code kan worden gedownload op de eigen smartphone. Voor wie geen smartphone heeft, is er een papieren versie beschikbaar.

De toegangsprijzen bedragen voor volwassenen € 8 en voor kinderen (7 t/m 17 jaar) € 4. De Museumkaart is niet geldig.

RIVM-regels

Stoomgemaal Halfweg houdt zich aan de geldende RIVM-regels. Als het te druk is, kan het zijn dat u even moet wachten om naar binnen te gaan of in het gemaal verder te lopen. Kijk ook op www.stoomgemaalhalfweg.nl.