Orchideeën en varens kijken tijdens Kom in de Kas

Aalsmeer – Tijdens Kom in de Kas wordt de unieke kans geboden om bij verschillende glastuinders door heel Nederland een kijkje in de kas te nemen. Op 11 en 12 juni kunnen bezoeker wandelen door kassen, gewassen bewonderen en kunnen zij van alles te weten komen over de kas door vragen te stellen aan de kwekers.

Innovatie en techniek

De wereldwijde glastuinbouw is enorm, maar Nederland ligt ver voorop als het gaat om efficiëntie. Dat gebeurt niet zomaar, daar komt heel wat techniek en innovatie bij kijken. En dat is precies waar Kom in de Kas over gaat. Ontdek zelf hoe duurzaam de kassen eigenlijk zijn en zie van dichtbij hoe de bloemen, die de hele wereld over gaan, worden geteeld.

Hoe het begon…

Wist je dat Kom in de Kas eerst helemaal nog niet zo heette? Halverwege de jaren zestig werd voor het eerst een soort open dag georganiseerd voor de glastuinbouw. Deze open dagen waren zo’n groot succes dat in 1977 de allereerste editie van Kom in de Kas door heel Nederland werd georganiseerd. Sindsdien is Kom in de Kas hét jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw.

Bromelia’s en gerbera’s

Kom in de Kas is dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 juni en in de regio Aalsmeer kunnen deze dagen bedrijven aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart en Meerlandenweg in Amstelveen bezocht worden.

Publiek is welkom bij: Bunnik Vriesea’s aan de Mijnsherenweg 26 (bromelia’s), GreenbalanZ aan de Mijnsherenweg 38 (orchideeën), Ko Kolk BV aan Meerlandenweg 23 (snijhortensia’s), Ruhé Varens aan Meerlandenweg 7 (varens) en Schouten Opti Fleurs aan Meerlandenweg 49-51 (gerbera’s).