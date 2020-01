Oranje Fonds zoekt vrijwilligers

Regio – Het Oranje Fonds is op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor een ander tijdens NLdoet 2020. Op 13 en 14 maart organiseert het Fonds voor de 16e keer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel het land duizenden activiteiten te vinden waarbij iedereen zich een dag(deel) belangeloos in kan zetten voor andere mensen. Aanmelden kan via www.nldoet.nl.

Of je nu van koken, tuinieren, klussen, schoonmaken of spelletjes spelen houdt, er is voor ieder wat wils tijdens NLdoet. Omdat er zo veel activiteiten in heel het land georganiseerd worden, is er altijd een te vinden die past. Denk aan het organiseren van een uitstapje voor ouderen of meedoen aan een spelletjesmiddag voor mensen met een beperking. Maar het is ook mogelijk mee te helpen bij het opknappen van een dorpshuis, het aanleggen van een buurtmoestuin of het schilderen van de hekken van een kinderboerderij.

Belangeloos iets voor een ander doen

NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds wil de deelnemers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te doen, en doordat er een gigantische keuze aan activiteiten is, kan iedereen iets vinden dat bij hem of haar past. Daarnaast ziet het Oranje Fonds NLdoet als een ode aan de vele vrijwilligers die zich inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Zij maken het verschil in ons land.

Trots

Het is het 16e jaar dat het Oranje Fonds NLdoet organiseert. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Ieder jaar weten wij met NLdoet honderdduizenden mensen te mobiliseren. Daar zijn wij trots op, want dit zijn allemaal mensen die zich belangeloos inzetten om een ander te helpen. Door naar elkaar om te kijken maken we de samenleving een stukje mooier. Dat gebeurt in ons land al dagelijks op grote schaal, en met NLdoet zetten we de spotlight daarop.”