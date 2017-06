Optredens The Amstel Gospel Choir

Amstelveen – Op zondagmiddag 18 juni zal The Amstel Gospel Choir een optreden verzorgen op het hoofdpodium tijdens de Culturele Bazaar van het Stadspleinfestival in Amstelveen. Vanaf 14.00 uur geeft dit bruisende koor onder leiding van Vladimir Pairel een spetterend optreden. Swingende gospels maar ook gevoelige ballads staan op het programma. Een week later op zondagmiddag 25 juni verzorgt The Amstel Gospel Choir een optreden tijdens de korenmiddag in het Openluchttheater Elsrijk in Amstelveen om 15.00 uur. Een optreden van The Amstel Gospel Choir staat garant voor swingen, meeklappen maar vooral genieten!

The Amstel Gospel Choir is een ambitieus koor en bestaat momenteel uit 19 leden. Het koor heeft onlangs nog in een uitverkocht theater in Alkmaar opgetreden met de 3JS tijdens hun theatertour the Joshua Tree. Onder leiding van de gepassioneerde dirigent Vladimir Pairelrepeteert dit gezellige koor op dinsdagavonden in Wijkcentrum Westend in Amstelveen.

Het koor is momenteel op zoek naar zangtalent uit Amstelveen en omgeving, vooral mannen zijn zeer welkom, dus heb je interesse? Kom kijken en luisteren tijdens één van de optredens of bezoek de stand tijdens het Stadspleinfestival op 18 juni voor meer informatie. Op dinsdagavond 11 juli is er een open repetitie van dit gospelkoor in wijkcentrum Westend van 20.00 tot 22.30 uur. Aanmelden hiervoor kan op www.amstelgospel.nl of stuur een email naar: amstelgospelchoir@gmail.com. Voor meer informatie kan gebeld worden naar: 06-30163324.