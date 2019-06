Optreden Hans en Remco Millenaar in The Shack

Oude Meer – In The Shack en in Aalsmeer en omstreken zijn Hans en Remco Millenaar al lang geen onbekenden meer. Hans kent menigeen naast frontman van Hucksters, ook van Coolcast en Remband. Jaren geleden trad Remco in de voetsporen van zijn muzikale vader en werd gitarist in de succesvolle bands Hucksters en Remband. Naast het maken van muziek staat Remco regelmatig als geluidsman achter de knoppen in The Shack.

Dat deze twee samen akoestisch ook wat neer kunnen zetten, moge duidelijk zijn. Nummers van onder andere Springsteen, Supertramp, Beatles, Eagles, Everly Brothers, Mumford & Sons, Pink Floyd komen voorbij, dus dat wordt weer genieten aan de Ringvaart in Oude Meer op tweede Pinksterdag, maandag 10 juni! Zowel Hans als Remco maken ontzettend graag muziek en daar is The Shack de perfecte plek voor. Een mooie match dus voor een heerlijke muzikale Sunday-Shack-Afternoon. En met mooi weer staan ze op het gezellige terras aan het water!

Greenday undercover

Zondag 16 juni staat er weer een van die ongeëvenaarde undercoversessies in The Shack. Een topband speelt alle hits van Greenday. En reken maar dat dit goed gaat worden.

Barrelhouse

Op zondag 23 juni zijn ze weer terug op het podium in Oude Meer: Barrelhouse, een van Nederlands allerbeste bluesbands.

The Shack is maandag 10 juni open vanaf 15.00 uur en Hans en Remco beginnen rond 16.00 uur. Entree is gratis. Ga voor alle info en openingsdagen/tijden naar www.the-shack.info Adres: Schipholdijk 253b, 1438 AC Oude Meer.