Opnieuw streep door Ronde van Rijsenhout

Rijsenhout – Ook dit jaar geen wielerronde in Rijsenhout. Wim van Dongen, secretaris van de organiserende Stichting Wielervrienden Rijsenhout, zegt dat er door het heersende coronavirus nog teveel onzekerheden en beperkingen zijn om het evenement op de kalender te houden.

Van Dongen: “Met veel goede moed en enthousiasme hebben wij in het afgelopen najaar onze ronde aangemeld bij de instanties, maar we moeten ook reëel zijn en geen verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden. Na langdurig overleg hebben we met pijn in ons hart de knoop doorgehakt en besloten de ronde evenals vorig jaar te annuleren.”

De wielervrienden hopen in 2022 de draad weer op te pakken. De Dorpsronde van Rijsenhout, onderdeel van de plaatselijke feestweek, wordt volgens traditie altijd op de derde donderdag van juni gehouden, wellicht volgend jaar voor de 56ste keer.