Opnieuw prijs Julianaschool met Tech = Tof Quiz

Regio – Drie leerlingen van groep 7 van de Julianaschool in Wilnis vielen in de prijzen na het spelen van de Tech = Tof Quiz 2022. Het team van Thijs, Thijs en Mark beantwoordde de meeste vragen goed én binnen de snelste tijd. Matthijs van der Hoorn zette de leerlingen namens TechNet Amstel & Venen in het zonnetje met een bokaal én zes toegangskaartjes voor de Space Expo in Noordwijk.

Hoe werkt een melkrobot? En hoe vervoer je een superjacht op veilige wijze? En weet je ook waarom het slaan van heipalen noodzakelijk is in veengrond? Het zijn vragen uit de Tech = Tof Quiz 2022. Deze quiz is gespeeld door meer dan 700 leerlingen uit groep 7 van basisscholen in De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop, Aalsmeer en Amstelveen. Het team van Thijs, Thijs en Mark – leerlingen van de Julianaschool in Wilnis – won deze editie. “De quiz was super leuk”, roept Thijs vol trots. “Het is ook echt super vet dat onze groep 7 nu opnieuw gewonnen heeft; vorig jaar had onze school ook gewonnen. Die leerlingen zitten nu in groep 8.” Thijs noemt de quiz een makkie: “Ik woon zelf op een boerderij dus de vraag over de melkrobot kon ik heel makkelijk beantwoorden”, vertelt hij trots. Ook Mark had een voordeel. “Mijn vader doet in de quiz mee”, lacht hij. “Hij werkt bij het heibedrijf.”

Voor de leerlingen van de Julianaschool waren er nog wel meer bekende gezichten te zien in de quiz. “Ik doe zelf ook mee”, vertelt een van de leerlingen enthousiast. “Ik moest bij mijn vader klagen dat de wifi het niet doet. Dat was wel grappig.”

Leerkracht Marit de Jong is trots op de deelname van haar leerlingen. “Ze hebben bloedfanatiek meegespeeld met de quiz”, licht zij toe. “Ze waren heel betrokken en herkenden veel bedrijven en technici uit de regio. Bovendien lag de lat voor hen erg hoog; de leerlingen uit groep 8 hadden vorig jaar gewonnen. Dat wilde deze klas graag evenaren. Het is wel heel bijzonder dat dit ook daadwerkelijk gelukt is.”

Naast de Tech = Tof Quiz organiseert TechNet Amstel en Venen nog veel meer activiteiten: de Techniek Driedaagse, een techniekwedstrijd en voor leerlingen van groep 6 is er een workshop Programmeren, de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd voor een techniekles in het technieklokaal van de middelbare school, en de TechBox ‘Bouw een houten huis’ van Vink Bouw uit Nieuwkoop is verkrijgbaar. Kijk voor alle activiteiten op: www.technetamstelenvenen.nl