Oplevering laatste woningen voor Legmeer-West

Uithoorn – Met de oplevering van nog eens 55 huurwoningen is de wijk Legmeer-West bijna klaar. De laatste fase bestaat uit 46 sociale huurwoningen en 9 middensegmenthuurwoningen. Die laatste categorie zet woningcorporatie Eigen Haard vooral in voor de doorstroming van sociale huurders.

De afgelopen jaren zijn in dit deel van de gemeente Uithoorn ruim 400 woningen gebouwd. Koop- en huurwoningen. De wijk is heel divers. Door de gekozen architectuur vormt de buurt een mooie eenheid. De woningen die nu worden opgeleverd zijn zeer energiezuinige nul-op-de-meter woningen en gebouwd door bouwbedrijf Van Wijnen.

‘Na ruim dertig jaar op een bovenwoning kunnen we nu doorstromen naar deze heerlijke woning’, zegt de enthousiaste nieuwe bewoner Joki Beerendonk. ‘Voor mijn man Martin is het helemaal handig. Hij rijdt op lijn 25 die Uithoorn met Amsterdam Zuid gaat verbinden. Hij stapt straks letterlijk uit zijn deur op zijn werk’.

Blijven bouwen als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft

‘Hier doen we het voor’, zegt bestuurder Vera Luijendijk van Eigen Haard. ‘Woningen voor mensen met lage en middeninkomens. Als het nieuwe kabinet de verhuurdersheffing afschaft, dan kunnen we met lokale partners als de gemeente Uithoorn helpen de woningcrisis oplossen. Zeker nu bouwers zoals Van Wijnen, die de woningen al gedeeltelijk in hun fabriek maken, heel snel kunnen bouwen. De woningen staan in een paar dagen.’

‘Uithoorn is een mooie wijk rijker’, beaamt ook wethouder Wonen Hans Bouma van de gemeente Uithoorn. ‘En we zijn hartstikke blij dat er juist in deze tijd een flink aantal betaalbare huurwoningen bij zijn gebouwd. Dankzij de Uithoornlijn die over een paar jaar gaat rijden, heeft deze wijk daarnaast een geweldige verbinding naar Amstelveen en Amsterdam’.