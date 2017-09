Open ochtend bij Qui Vive hockey

De Kwakel – Aanstaande zondag 17 september organiseert hockeyvereniging Qui Vive weer een open dag. Jongens en meisjes van alle leeftijden, maar ook vaders en moeders, kunnen op deze ochtend kennismaken met de hockeysport. De open dag is van 10.30 tot 12.00 uur.

Om 11.00 uur start een open training. Onder leiding van ervaren trainers worden de beginselen van het hockey uitgelegd en kun je diverse trucjes oefenen met bal en stick. Trek lekker zittende sportkleding aan, een stick heeft de club voor je te leen. Qui Vive is een regionale vereniging met leden uit onder andere Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel en is een ambitieuze familieclub met een sociaal hart. Een club waarin plezier voorop staat voor alle hockey niveaus. Qui Vive biedt een vertrouwde omgeving voor sport en plezier waarin breedte- en topsport met elkaar verweven zijn.

Hockey is voor iedereen

Qui Vive heeft voor iedereen vanaf 4/5 jaar een passend programma, zoals voor de Stokstaartjes (4/5 jarigen). In een programma van acht trainingen werken zij op een sportieve manier aan de ontwikkeling van (bal)-motoriek en worden spelenderwijs de basisvaardigheden van het hockey bijgebracht. Start dit najaar zondag 24 september.

Ook voor jeugd tussen de 6 en 18 jaar biedt Qui Vive een passend programma; sporten op je eigen niveau (top- en breedtesport). Plezier en veiligheid staan voorop. En natuurlijk zijn ouders/ouderen van harte welkom de stick ter hand te nemen!

Bijvoorbeeld bij de recreanten/trimhockeyers op de zondagmorgen, maandag– of woensdagavond, trainen zonder competitieverplichting. Wil je wel wedstrijden spelen sluit je dan aan bij één van de gezellige senioren en/of veteranen teams. Tijdens de ochtend zijn er vrijwilligers aanwezig die alles kunnen vertellen over het lidmaatschap, contributie, trainingen, en nog veel meer. Word je lid tijdens de open dag dan betaal je geen inschrijfgeld. Adres van HC Qui Vive is Vuurlijn 30 in De Kwakel. Voor de ingang is parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.