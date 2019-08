Open huis zonnehuis Majella

Mijdrecht – Zonnehuis Majella in Mijdrecht opent op dinsdag 27 augustus van 16.00 tot 18.00 uur haar deuren voor belangstellenden. Omwonenden, relaties en andere belangstellenden zijn welkom om een kijkje te nemen (entree via het Mevrouw van Wieringenplein). Het team van Zonnehuis Majella trakteert op een drankje en een hapje.

In de nieuwbouw aan Dorpsstraat 75 in Mijdrecht komen zes groepswoningen voor ouderen met dementie, een ontmoetingscentrum en een gezellig grand café. Medio september verhuizen de bewoners van het huidige Gerardus Majella naar het nieuwe Zonnehuis. Ook het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zal vanaf dan in het nieuwe gebouw starten.

Een eeuw ouderenzorg

Al bijna honderd jaar is er in Mijdrecht een ‘Majella’, een laatste thuis voor ouderen, en sinds jaar en dag aan de Bozenhoven. Dat onderkomen voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Nelleke Vogel, bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland: “We zijn trots op het nieuwe Zonnehuis. Nu kunnen we ook in de toekomst ouderen uit Mijdrecht en omgeving een fijne plek bieden voor activiteiten en gezelligheid, en mensen met gevorderde dementie een warm thuis.”