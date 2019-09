Open dag rondom Biobased Proeftuin

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland organiseert samen met bouwer Dura Vermeer een open dag op 12 oktober rondom de Biobased Proeftuin in Aalsmeer. In en op de rijbaan van de Bosrandweg (N231) zijn natuurlijke materialen verwerkt in onder andere bankjes, verkeersborden, maaibeschermers en het asfalt. Het is de eerste Biobased Proeftuin van de provincie Noord-Holland. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen en leuke activiteiten voor jong en oud.

Een stuk weg van 850 meter op de Bosrandweg (N231) is van berm tot berm ingericht met natuurlijke materialen zoals miscanthusgras, hars, suikerriet en bamboe. De weg en het fietspad zijn voorzien van negen proefvakken met verschillende soorten asfalt. In dit asfalt zijn verschillende natuurlijke materialen verwerkt. Ook zijn er verkeersborden van gelamineerde bamboestroken, lantaarnpalen van bamboe en biobased producten als natuurvezels in belijningen en lantaarnpalen verwerkt.

De komende tien jaar worden veel verschillende biobased materialen getest om zo inzicht te krijgen in de kwaliteit en toepasbaarheid van het materiaal. Doordat biobased grondstoffen op korte termijn teruggroeien, zijn ze een onuitputtelijke bron van materiaal, in tegenstelling tot fossiele grondstoffen die over vele duizenden jaren ontstaan.

Biodiversiteit

De Biobased Proeftuin is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, bouwer Dura Vermeer (en haar partners), de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en de Vervoersregio Amsterdam. De markt krijgt de kans om biobased producten te testen, zodat deze producten straks niet alleen door de provincie maar ook door andere organisaties gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt de duurzaamheid en biodiversiteit gestimuleerd, met als doel om de fossiele grondstoffen te reduceren.

Tijd en locatie

De open dag vindt plaats op zaterdag 12 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur op de parkeerplaats Schinkelbos (1432 CD) in Aalsmeer. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met vragen over de Biobased Proeftuin en de open dag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Of kijk op www.noord-holland.nl/N231.