Open Dag bij Stichting Paraplu

De Ronde Venen – Stichting Paraplu viert dit jaar haar 43-jarig bestaan en dat is een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbijgaat. Al bijna een halve eeuw is deze organisatie een bekend begrip voor vele Rondeveners. Gevestigd aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis, heeft Stichting Paraplu zich toegewijd aan het aanbieden van een diverse selectie van zo’n 40 cursussen per jaar voor mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Bij de Paraplu staat het motto ‘een leven lang leren’ hoog in het vaandel. Het nieuwe cursusjaar staat alweer voor de deur en er is veel om naar uit te kijken. De stichting biedt opnieuw een scala aan ‘oude bekenden’ aan, zoals de populaire yoga-cursus en schilderen met acryl of aquarel.

Maar het succes van Stichting Paraplu ligt niet alleen in het herhalen van bekende cursussen, maar juist in het inspelen op de behoeften van hun cursisten. Dit jaar was bijvoorbeeld de cursus digitale fotografie en digitale nabewerking van foto’s een groot succes, waarbij deelnemers nieuwe vaardigheden leerden terwijl ze genoten van een warme en gezellige sfeer.

Afgelopen periode was niet zonder uitdagingen, vooral vanwege de impact van de coronapandemie. De terugloop van deelnemers maakte het voor Stichting Paraplu lastig om het hoofd boven water te houden. Maar zoals het gezegde luidt: “Na regen komt zonneschijn.”. Met hulp en steun van sponsoren, gastgevers, docenten en spelleiders is het Stichting Paraplu gelukt om het nieuwe cursusseizoen 2023/2024 met her-nieuwde energie van start te gaan.

Het hart van Stichting Paraplu zijn activiteiten die ze organiseren voor de inwoners van de Ronde Venen. Gezellige bingoavonden en inloopmiddagen zijn geliefde evenementen waar de lokale gemeenschap samenkomt om plezier te hebben en nieuwe mensen te ontmoeten. De stichting hoopt dat de inwoners deze bijeenkomsten ook in het nieuwe cursusjaar weer zullen omarmen.

Als je nieuwsgierig bent geworden hoef je niet te wachten. Neem een kijkje op hun website www.stichtingparaplu.nl en ontdek het diverse cursusaanbod dat op jou wacht. Maar je kunt ook naar hun Open Dag gaan, die is zaterdag 26 augustus van 10.00 tot 12.30 uur.

Gefeliciteerd, Stichting Paraplu! Op naar nog vele jaren van inspiratie en leren!