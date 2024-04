Opbrengst Lions Jubileum Lenterit  € 9000,-   ￼

Regio – Op zondag 14 april jl. vond de 20ste Lions Lenterit plaats. Deze jubileum rit werd dit keer gezamenlijk georganiseerd door de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis en Uithoorn.

De lenterit begon op een nieuwe locatie bij Bowling Mijdrecht en ook het eindpunt was een nieuwe locatie bij Geostick in Uithoorn. Er namen ruim 80 auto’s deel. Er was een groot scala aan deelnemende auto’s met zowel nieuwe technieken (elektrisch, hybride) als ook mooie oude klassiekers, een mix die de Lenterit kenmerkt, een Lenterit voor iedereen. Onder een aangenaam lentezonnetje deden ook open cabrios mee.

Goede doelen

Er waren dit jaar twee goede doelen: Stichting Jongeren Actief https://www.stichtingjongerenactief.nl/ en Verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard, https://biezenwaard.onstweedethuis.nl/over-de-biezenwaard/ Jongeren Actief helpt in De Ronde Venen kinderen die de kans missen om deel te nemen aan sociale activiteiten, zoals sportclubs en bij de aanschaf van een tenue, materiaal voor de hobbyclub of goede schoenen. De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis waarbij kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven en is gelegen aan de rand van het Libellenbos in Uithoorn.



De route

De route werd aangegeven met het bolletjes – pijltjes systeem en onderweg was er een controlepost en moesten er vragen beantwoord worden. De fraaie route van 95 km voerde o.a. langs Wilnis, Woerdense Verlaat, Harmelen, Montfoort, Oudewater, Driebruggen, Bodegraven, Nieuwkoop, De Hoef, Vrouwenakker naar Uithoorn. Na afloop berekende de jury de behaalde punten aan de hand van de gereden afstand, de bezochte controlepost, behendigheidsproef en antwoorden op de vragen.



Winnaar De prijswinnaars werden als eerste team Robert Brink, team Lissette en Nick van Bemmel als tweede en team Henk Gille als derde. De fotowedstrijd werd gewonnen door Jill Sweijen.

Na afloop van de Lenterit overhandigden Andre Kunkeler (Lionsclub Mijdrecht-Wilnis) en Martin van Wiltenburg (Lionsclub Uithoorn) een symbolisch cheque van € 4500 aan de heer Raymond Van Bergen van Jongeren Actief en ook een cheque van € 4500 aan Christa Buskermolen van De Biezenwaard.

De Lenterit commissie kreeg vele leuke reacties op de uitgezette rit en hoopt dan ook alle deelnemers terug te zien tijdens de 21ste Lenterit in 2025. De organisatie dankt alle deelnemers en sponsoren, allemaal bedrijven uit de regio die betrokken zijn bij hun gemeenschap. Hulde hiervoor!!! Een volgende activiteit van de Lionsclub is de spectaculaire Duckrace tijdens het Mijdrechtse Straattheaterfestival op zaterdag 15 juni 2024.

Foto: Otto Boelens