Uithoorn – Zaterdagmiddag aan het eind van de middag kwam bij de Uithoornse brandweer een melding van stormschade op de Admiraal de Ruyterlaan. Dit bleek uiteindelijk te gaan om een boom die door de stormachtige wind was omgewaaid en over de busbaan was gevallen.

De brandweer heeft de boom in stuken gezaagd en de weg weer vrij gemaakt. Het busverkeer heeft in beide richtingen enige hinder ondervonden. (foto: VTF – Najim Kroezen)