Ook dit jaar was er een Voorleeswedstrijd bij de Bibliotheek

De Ronde Venen – Het was dit jaar geen volle zaal met klasgenoten, ouders en familie van de Voorleeskanjers, geen grote spandoeken om de kandidaten aan te moedigen en er was geen vrolijke voorleesstoel op een groot podium. Maar er was wel een Voorleeswedstrijd: online. Tien voorlezers van scholen uit de Ronde Venen en Stichtse Vecht hadden allemaal een supermooi voorleesfilmpje ingestuurd. De jury, Annelies Meijer (kinderboekenschrijfster) en Marlon van Rijn (medewerker van de Bibliotheek) hebben alle filmpjes bekeken en een winnaar uitgekozen. En dat is… Lonneke Dijkstra van ’t Kockenest uit Kockengen. Zij las voor uit Juf Braaksel van Carry Slee.

Vrijdag 26 maart werd zij gefeliciteerd door de jury en kreeg zij de prijs uitgereikt door de kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Hij feliciteerde haar met haar prijs en overhandigde haar – online – de gouden trofee. De volgende ronde, de Provinciale ronde, is op 20 april in de Flint in Amersfoort. Zoals het er nu naar uit ziet mag de voorlezer daar naartoe met één begeleider. Er zal verder geen publiek bij zijn, maar de wedstrijd is te volgen via een live-stream.

De voorleesfilmpjes en de prijsuitreiking zijn te zien op onderstaande filmpjes.

Compilatie met alle voorleesfilmpjes: https://youtu.be/sNf3ODU7yUo

Prijsuitreiking door kinderburgemeester: https://www.youtube.com/watch?v=mRqP_gN