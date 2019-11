Ook basisschool de Zon gaat staken

De Kwakel – Op woensdag 6 november sluit basisschool De Zon zijn deuren. Er wordt deelgenomen aan de landelijke onderwijsstaking. Deze staking werd uitgeroepen vanwege de uitblijvende structurele investeringen in het onderwijs. Op dinsdag kregen alle leerlingen een t-shirt mee met de tekst ‘Ik ben geen toprioriteit’. Deze t-shirts verwijzen naar een item uit het succesvolle tv-programma Zondag met Lubach. Het filmpje, dat inmiddels ook op YouTube meerdere honderdduizenden keren is bekeken, legt zeer treffend uit wat de problemen in het onderwijs zijn. De investeringen blijven ver achter en het lerarentekort zorgt voor grote problemen. De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs komt daarmee in serieus gevaar. Er wordt een incidenteel bedrag door het kabinet beschikbaar gesteld. Deze eenmalige aanpak is echter niet genoeg om een structurele oplossing te vinden. Basisschool De Zon hoopt dat de leerlingen in Nederland weer snel een echte topprioriteit van de regering worden!